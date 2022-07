Quel onze du PSG pour affronter le Gamba Osaka ?

Le Japan Tour 2022 du PSG arrive bientôt à son terme. Présent à Osaka depuis ce dimanche, les Parisiens vont disputer leur ultime match amical de pré-saison ce lundi (12h sur beIN SPORTS) face au Gamba Osaka avant de rentrer à Paris pour préparer au mieux le Trophée des Champions face au FC Nantes (31 juillet). Et pour ce dernier match de préparation dans un Panasonic Stadium devrait afficher complet avec près de 39.700 spectateurs, Christophe Galtier devrait poursuivre avec son schéma en 3-4-1-2 et pourrait aligner une équipe proche de celle qui débutera face aux Nantais en fin de semaine.

Un trio Messi-Neymar-Kalimuendo en attaque ?

Selon Le Parisien et RMC Sport, le coach français devrait choisir la même composition que celle face au Kawasaki Frontale (2-1), à une exception près. Ainsi, Gigio Donnarumma débutera dans les buts et sera protégé par une défense à trois Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe. Les rôles de piston seront occupés par Achraf Hakimi à droite et Nuno Mendes à gauche. Si Vitinha est annoncé titulaire, un doute subsiste sur le nom de son compère au milieu de terrain. Après avoir disputé son premier match de pré-saison ce samedi face aux Urawa Red Diamonds (3-0), Marco Verratti pourrait être trop juste pour enchaîner 48 heures plus tard et pourrait ainsi voir Idrissa Gueye être associé au milieu portugais. De son côté, Leandro Paredes a repris l’entraînement mais n’est pas encore apte.

Auteur de deux buts lors de cette tournée estivale, Arnaud Kalimuendo pourrait être récompensé de ses belles performances. En effet, le Titi du PSG est annoncé titulaire en attaque aux côtés de Lionel Messi – en position de numéro 10 – et de Neymar Jr. Suspendu pour le premier match officiel de la saison, Kylian Mbappé pourrait débuter sur le banc.