CDF – Amaury Delerue arbitre de PSG / Angers

Demain (18h45, Eurosport 2), le PSG reçoit Angers en quart de finale de la Coupe de France. Une rencontre pour laquelle Mauricio Pochettino devra se passer de sept jours dont Keylor Navas (épaule), Marco Verratti (cuisse) et Rafinha (lombalgie). Cette rencontre sera arbitrée par Amaury Delerue. Il sera accompagné par Bertrand Jouannaud et Yannick Boutry. Aurélien Petit officiera comme quatrième arbitre. La VAR, qui arrive lors de ces quarts de finale, sera confiée à Jérémie Pignard et Wilfried Bien. L’homme en noir de 43 ans a arbitré une fois le PSG, le 16 janvier lors de la 20e journée de Ligue 1 contre le…Sco d’Angers (0-1). Il a arbitré deux fois les Angevins, contre le PSG donc et Lyon (11e journée, 22 novembre défaite 1-0). En 16 matches (14 de Ligue 1 et 2 de Coupe de France, Amaury Delerue a distribué 72 cartons jaunes mais aucun rouge.