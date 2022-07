Tribune CS – Islande / France

L’Equipe de France Féminine affronte ce soir l’Islande dans son dernier match de poules de l‘Euro 2022. Déjà assurée de se qualifier pour les quarts de finale et de terminer première de son groupe, la France voudra tout de même l’emporter ce soir afin de garder une dynamique de victoire en vue de l’affrontement contre les Pays-Bas en quart samedi soir (21 heures). Pour cette rencontre, Corinne Diacre a réalisé quelques changements et offert sa première titularisation à Sandy Baltimore dans la compétition. De leur côté, les Islandaises doivent faire un résultat pour espérer se qualifier. Elles sont deuxièmes du groupe avec deux points. Elles devancent l’Italie et la Belgique (1 point) qui s’affrontent ce soir.

Les équipes de départs

Islande : Sigurðardóttir – Árnadótti, Viggosdottir, Sigurðardóttir, Gísladóttir – Brynjarsdottir, Gunnarsdóttir – Jónsdóttir, Vilhjalmsdottir, Albertsdóttir – Þorvaldsdóttir

France : Peyraud-Magnin – Torrent, Tounkara, Renard, Bacha – Toletti, Bilbault, Matéo – Diani, Malard, Baltimore

