Troch : “Une L1 ne changera pas leur vie, une Ligue des champions oui”

Lors de ses deux derniers matches avec le PSG, Neymar a affiché deux visages très différents. Contre Lille, le Brésilien a voulu en faire beaucoup, et surtout trop. A Munich, Neymar a été plus n°10, passeur, distributeur disponible. Une métamorphose qui n’étonne pas réellement Denis Troch, ex-entraîneur adjoint d’Artur Jorge au PSG devenu préparateur mental. Car comme ses partenaires, Neymar reste surtout focalisé sur la Ligue des champions.

“Cet écart entre les deux performances obéit à un processus classique. Avant un événement hors norme, le match qui précède et celui qui suit sont dits à haut risque. De façon inconsciente, un joueur va se préserver : éviter de se mettre en difficulté, mettre des freins pour s’économiser, jouer individuel pour se prouver des choses à lui-même. Qu’on le veuille ou non, la finalité de chaque joueur du PSG c’est la C1. Lille était un match pour le titre mais tout le monde sait qu’un Championnat ne changera pas leur vie ; une Ligue des champions, si. On est orienté par la chose la plus importante, notre cerveau le sent”, commente Denis Troch dans L’Equipe. “Le sportif de haut niveau est une machine qui teste systématiquement son potentiel. Là, l’expulsion de Neymar vient peut-être de sa frustration sur le match de Lille, qu’il n’a pas su gérer.”