Ce début d’année est marqué par le retour du PSG et de la compétition, mais aussi de l’explosion des cas de COVID en France et partout dans le monde. Suite à ça, les autorités françaises et du sport se sont adaptées pour essayer d’enrayer l’épidémie chez les professionnels. En effet, le gouvernement a confirmé le fait que les rassemblements en extérieur seraient désormais limités à 5000 personnes, ce qui concerne les stades de football notamment, à partir de lundi prochain. En intérieur, pour les salles accueillant d’autres disciplines, la nouvelle jauge sera de 2000 personnes. De plus, la consommation de boissons et de nourritures seront aussi interdites au sein des enceintes sportives. Ces annonces sont applicables pour les trois semaines qui suivent à partir d’aujourd’hui. Selon RMC Sport, si le principe strict des jauges proportionnelles a été écarté, le gouvernement entend prendre en considération « la caractéristique des équipements pour définir les capacités d’accueil de certaines grandes enceintes. »

Le média partage ses informations et explique que la mise en place d’une « jauge en valeur absolue » seront gardées pour une durée d’au moins trois semaines, pour limiter les grands rassemblements. À la question de savoir si des exceptions pourraient être faites, au sein du ministère chargé des sports, on répond : « A la faveur d’une évolution positive de la situation sanitaire et de l’adoption des nouvelles dispositions prévues dans le projet de loi en cours d’examen, les règles relatives à ces grandes jauges pourront être amenées à évoluer ».

Ce ne sera pas des jauges proportionnelles mais « des adaptations pourraient donc bien avoir lieu dans les plus grandes enceintes. »