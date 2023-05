Un grand nombre de supporters du PSG présents à Troyes

Demain soir (20h45, Prime Video), le PSG se déplace à Troyes dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle les joueurs parisiens seront soutenus par presque 1000 supporters.

Après sa défaite contre Lorient (1-3), le PSG doit absolument s’imposer contre Troyes demain soir afin de garder ses distances en tête du championnat. Les Parisiens comptent actuellement cinq points d’avance sur Marseille et six sur Lens. Les deux équipes s’affrontent ce soir et en cas de victoire, les Rouge & Bleu pourraient profiter de cette confrontation pour prendre un peu plus d’avance en tête. Demain, au stade de l’Aube, le PSG pourra compter sur le soutien de ses supporters.

450 Ultras au stade de l’Aube

Contre le 18e du championnat, le PSG devra faire sans plusieurs joueurs importants. Lionel Messi, suspendu en raison de son voyage non autorisé en Arabie saoudite, Achraf Hakimi, suspendu pour son carton rouge reçu contre les Lorientais, Nuno Mendes, Nordi Mukiele, Neymar et Presnel Kimpembe, forfaits pour le reste de la saison. Christophe Galtier va devoir innover dans son onze de départ. Les joueurs sur le terrain pourront compter sur leur supporters, qui répondent toujours présents lors des déplacements. Comme le rapporte Bruno Salomon, spécialiste du PSG pour France Bleu Paris, il y aura 900 supporters du PSG dont 450 membres du Collectif Ultras Paris dans le parcage visiteur du stade de l’Aube.