Le PSG distancé dans la course à la signature de Kolo Muani ?

Cet été, le PSG devrait se pencher sur l’achat d’un attaquant de pointe. Dans cette optique, les noms de Victor Osimhen, Harry Kane ou Randal Kolo Muani ont été avancés. Pour ce dernier, le club de la capitale serait en retard par rapport à ses concurrents.

C’est le manque de l’effectif du PSG cette saison. Avec le départ de Mauro Icardi en prêt à Galatasaray, le club de la capitale n’a pas de véritable numéro 9. Hugo Ekitike est présent mais il n’a pas encore l’expérience et joue peu. Lors du mercato estival, les dirigeants parisiens seront à la recherche d’un attaquant de pointe pour renforcer leur effectif. Ces dernières semaines, les noms de Victor Osimhen, Harry Kane ou Randal Kolo Muani ont été avancés. Dans ces trois dossiers, les Rouge & Bleu ont de la concurrence.

United, le Bayern et le Real intéressés

Selon les informations de RMC Sport, plusieurs clubs se sont concrètement positionnés sur l’ancien Nantais. À la recherche d’n attaquant, le Bayern Munich en a fait sa priorité. Le club allemand doit prochainement entamer les négociations avec Francfort, qui demande 100 millions d’euros pour lâcher son international français. Manchester United est aussi très intéressé par lui et pourrait dégainer une offre assez rapidement. Le média sportif indique aussi que le Real Madrid devrait aussi être un prétendant, Carlo Ancelotti ayant expliqué que le club madrilène pourrait acheter un attaquant cet été pour préparer l’après Karim Benzema. Le PSG est aussi intéressé mais par de plus loin selon RMC Sport même si « des contacts ont été initiés entre les décideurs du PSG à Doha et l’entourage de Kolo Muani. » Luis Campos apprécie le joueur mais aurait comme priorité Victor Osimhen. Avec l’incertitude autour du futur entraîneur des Rouge & Bleu, il est difficile de vite avancer dans certains dossiers. « Un temps qui pourrait valoir cher sur des profils très courtisés comme celui de Randal Kolo Muani« , conclut RMC Sport.