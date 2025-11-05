[VIDEO] Talk CS – PSG / Bayern Munich : Pourquoi Paris s’est EFFONDRÉ ?!

Pour le compte de la 4e journée de Ligue des Champions, le PSG s’est incliné (1-2) à domicile face au Bayern Munich. Une mauvaise soirée pour le club de la capitale qui voit son excellent début de campagne européenne prendre un coup d’arrêt.

Après ses trois victoires en autant de match en Ligue des Champions cette saison, le PSG s’est incliné (1-2) dans son choc au sommet face au Bayern Munich. En plus de coup d’arrêt sur le plan comptable, le club de la capitale a reçu une véritable gifle en première période en faisant face à un collectif qui lui a nettement été supérieur. Le second acte et l’expulsion de Luis Diaz suite à un tacle on ne peut plus dangereux sur Achraf Hakimi a vu le Paris Saint-Germain mettre le pied sur le ballon respirer davantage. Cependant, les hommes de Luis Enrique ne sont pas parvenus à refaire leur retard de deux buts, dessiné dès la première période par les Bavarois. Outre la blessure à la cheville d’Hakimi, le PSG a vu Ousmane Dembélé cédé sa place à Kang-In Lee dans la première demi-heure. Le Ballon d’Or 2025 semble être touché au mollet selon les premières indiscrétions, à peine revenu d’une blessure à l’ischio. Ainsi, la soirée du club de la capitale a vraiment tourné au drame, pour autant, faut-il être réellement inquiet pour la suite de la saison du PSG ? La question est posée dans le dernier Talk CS avec autour de la table Jonathan Bensadoun, Mehdi Houzirane et Hugo Bouchara.

