[LIVE] : Luis Enrique et Warren Zaïre-Emery en conférence de presse avant Bayer Leverkusen / PSG

Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane20 octobre 2025

Pour le compte de la troisième journée de C1, le PSG se déplace sur le terrain du Bayer Leverkusen. A la veille de la rencontre, Luis Enrique et Warren Zaïre-Emery se sont présentés en conférence de presse.

La préparation de la troisième journée de Ligue des Champions s’est faite avec de bonnes nouvelles pour le Paris Saint-Germain. En effet, le club de la capitale enregistre les retours de Marquinhos et Ousmane Dembélé dans le groupe de Luis Enrique. Dans les coursives de la BayArena, le technicien espagnol répondu aux questions des journalistes présents sur place en conférence de presse d’avant-match. Le coach du PSG est précédé par son milieu de terrain Warren Zaïre-Emery. Le point presse est à suivre en direct sur les réseaux du Paris Saint-Germain à partir de 17h15 et par le biais du lien ci-dessous.

YouTube : PSG – Paris Saint-Germain

