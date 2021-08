Wijnaldum : “C’était super de voir à quel point les supporters sont passionnés”

Titulaire pour la première fois avec le maillot du PSG, Georginio Wijnaldum a disputé l’intégralité de la rencontre face à l’Estac ce samedi soir (2-1), à l’occasion de la 1ère journée de Ligue 1. Après ce match au Stade de l’Aube, l’international néerlandais est revenu sur cette première victoire de la saison 2021-2022, dans des propos rapportés par le site officiel du club. Il a également été questionné sur la ferveur des supporters des Rouge & Bleu.

Le match face à l’Estac

Wijnaldum : “Bien sûr je suis content, parce qu’on a gagné ce match qui était très relevé, comme vous avez pu le voir. Troyes n’a jamais abandonné, ils ont marqué le premier but, nous sommes bien revenus, mais ça a encore été une bataille. C’était compliqué, et nous aurions pu faire mieux parfois, mais au final ce qui compte c’est d’avoir gagné le match. C’est toujours bien d’avoir cette mentalité de vouloir revenir au score, et d’égaliser. Ce n’est pas forcément quelque chose qu’on veut montrer parce qu’on ne veut pas courir après le score, mais parfois il faut faire avec ce genre de situation et c’est ce que nous avons fait aujourd’hui.”

Le retour des supporters

Wijnaldum : “Je les ai beaucoup entendus, et c’était super de voir à quel point ils sont passionnés. Je suis impatient de jouer plus de matches pour eux, et de gagner des matches pour eux. Les supporters sont importants pour le football, c’était bien de pouvoir fêter après le match avec eux, ils sont passionnés, ils étaient heureux de la victoire, et d’être là, je pense qu’il était important d’aller les voir à la fin.”

De son côté, Eric Junior Dina-Ebimbe a effectué son premier match en Ligue 1 avec le maillot des Rouge & Bleu. Le milieu formé au PSG est entré en cours de jeu à la place de Julian Draxler (76e). Et pour sa première en match officiel, le Titi a exprimé sa joie au micro de la PSG TV. “J’ai la chance de faire la plupart des matches de préparation, je les ai quasiment tous fait donc ça me fait plaisir. Le coach m’a apporté cette confiance que je recherchais, donc je profite de ces bons moments, que je retrouve ici à Paris. Pour moi c’est une énorme fierté, j’ai tellement attendu ce moment. Comme vous savez, je suis parti pour m’aguerrir (des prêts au Havre et à Dijon, ndlr), pour revenir plus fort et justement disputer ces minutes-là comme aujourd’hui contre Troyes. Je suis très content, c’est une énorme fierté pour moi, j’espère que ce n’est pas le dernier match. On avait à coeur de bien commencer la saison, c’est chose faite aujourd’hui et c’est le plus important.”