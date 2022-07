Pour renforcer son attaque, le PSG piste plusieurs joueurs. Outre Gianluca Scamacca et Robert Lewandowski, les dirigeants parisiens auraient jeté leur dévolu sur le prometteur avant-centre de Reims, Hugo Ekitike. Auteur d’une saison pleine en Ligue 1 (23 matches, 10 buts et 3 passes décisives), il était dans le viseur de Newcastle, qui était déjà intéressé en janvier. Les Magpies étaient prêts à lui faire un pont d’or (un salaire de 250 000 euros par mois) alors que le club anglais avait trouvé un accord sur les bases d’un transfert à 36 millions d’euros plus 10 millions de bonus. Mais le longiligne attaquant (1m91) a refusé cette proposition. Il n’aurait qu’un souhait, rejoindre le PSG.

Accord trouvé entre Reims et le PSG pour Ekitike ?

Hier, plusieurs médias français indiquaient que le PSG avait soumis une offre orale de 27 millions d’euros plus cinq millions de bonus. Une offre refusée par les dirigeants rémois. Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims souhaitant récupérer une somme proche de ce que Newcastle a proposé. Mais selon les informations de Mike McGrath, journaliste au Telegraph, les négociations se sont accélérées ces dernières heures et un accord aurait été trouvé entre le PSG et Reims. « La réalisation de ce transfert ne dépend que des conditions personnelles du joueur et de sa visite médicale« , assure le journaliste.

Agreement is in place for the Hugo Ekitike deal from #Reims to #PSG following breakthrough in negotiations. Move subject to personal terms and medical — Mike McGrath (@mcgrathmike) July 15, 2022

[MAJ 13h10] Selon les informations de Loic Tanzi et Fabrice Hawkins, les négociations se sont bel et bien accélérées pour Hugo Ekitike. Suite à une réunion entre les différents parties, les positions se sont rapprochées entre le #PSG et Reims. Néanmoins, il n’y a pas encore d’accord total trouvé.