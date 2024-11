Anciens : Moïse Kean déclare sa flamme au PSG

Joueur du PSG lors de la saison 2020/2021, Moïse Kean n’a pas oublié son passage sous les cieux parisiens et garde une certaine reconnaissance pour le club de la capitale.

Après la tournure que son aventure à la Juventus Turin a pris, Moïse Kean a pris la direction d’Everton en Premier League. Un passage au cours duquel l’international italien n’a pas su s’imposer et s’épanouir. Ainsi, au cours de l’exercice 2020/2021, l’attaquant a rejoint le Paris Saint-Germain dans le cadre d’un prêt d’une saison. Plusieurs qui ont été l’occasion pour le joueur d’aujourd’hui 24 ans d’inscrire 17 buts et faire 1 passe décisive en 43 matchs toutes compétitions confondues. Une saison honorable avant de retourner à Everton, puis la Juventus Turin et aujourd’hui la Fiorentina. Dans un récent entretien accordé à The Athletic, Moïse Kean est revenu sur son aventure au PSG, soulignant ainsi sa reconnaissance au club de la capitale : « Ils savaient que ça ne s’était pas bien passé pour moi à Everton et ils m’ont aidé. Je vous jure qu’ils étaient des gens formidables, pleins de cœur. J’ai senti l’amour autour de moi et j’ai réussi grâce à cela« . S’il semble avoir laissé de beaux souvenirs dans la mémoire des supporters parisiens, le PSG a lui aussi laissé de bons souvenirs à Moïse Kean.