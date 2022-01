Auteur d’un bon début de saison avec notamment 4 buts et 2 passes décisives, Ander Herrera tente match après match de s’imposer en tant que titulaire dans l’entrejeu parisien. Fort d’un profil polyvalent et expérimenté, l’international espagnol serait selon Foot Mercato, pisté par l’OL dans le cadre d’un prêt pour pallier le possible départ de Bruno Guimaraes.

Apparu à 25 reprises sous le maillot parisien, Herrera est le milieu de terrain le plus utilisé par Mauricio Pochettino cette saison. Sous contrat jusqu’en 2024, l’ancien mancunien se plaît à Paris, profite d’un large temps de jeu et n’a donc pas l’intention de changer d’air. Et pour cause, le numéro 21 du PSG s’est empressé de démentir les rumeurs l’envoyant du côté de Lyon en qualifiant ces informations de « Fake News » sur son compte Instagram. Rappelons que de son côté, la direction parisienne espère toujours dégraisser afin de concrétiser la venue de Tanguy Ndombele avant le 31 janvier. Comme l’indique la réaction d’Ander Herrera, les joueurs parisiens semblent bien décidés à honorer leur contrat. Affaire à suivre…