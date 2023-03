Antonio Conte entre la Juve, l’année sabbatique et le PSG

Au terme de la saison 2022/2023, le PSG pourrait une nouvelle fois changer d’entraîneur en remerciant Christophe Galtier un an après son arrivée. Au milieu de Zinedine Zidane, José Mourinho, Thiago Motta, c’est le nom d’Antonio Conte qui ressort également. Ce dernier serait en pleine réflexion quant à son avenir.

Le poste d’entraîneur au Paris Saint-Germain est une nouvelle fois sujet aux débats et spéculations. Comme l’impression que stabilité et PSG ne riment pas. En ce sens, le nom d’Antonio Conte, comme la saison précédente, est une nouvelle fois lié au club de la capitale. Le technicien italien, fraîchement libéré de son contrat avec Tottenham d’un commun accord, est actuellement libre. Au cours de son aventure à Londres, Antonio Conte a été touché par les disparitions de Gian Piero Ventrone (ami proche de Conte et préparateur physique de Tottenham) puis de son ancien coéquipier Gianluca Viallipuis. Deux drames qui l’ont bouleversé et lui ont donné l’envie de se rapprocher de sa famille. Le mariage entre le PSG et l’ancien coach de l’Inter Milan pourrait donc enfin se faire. Cependant, selon TuttoSport, tout pousse à croire qu’Antonio Conte se dirige vers une année sabbatique. En effet, en Italie, il est également cité du côté de la Juventus Turin. Mais le média de sport transalpin affirme qu’il ne devrait pas prendre la place de Massimiliano Allegri, en s’appuyant sur le témoignage de ses proches qui affirment que l’arrêt d’Antonio Conte ne sera pas seulement de quelques semaines ou quelques mois. Comprenons-donc que l’entraîneur italien prendra une année sabbatique, afin de retrouver les siens et prendre du temps pour lui.

Comme indiqué précédemment, Antonio Conte est cité du côté du Paris Saint-Germain depuis la saison passée. L’information du jour écarte donc un nom dans la course au banc du PSG qui pourrait s’engager dans les prochaines semaines en cas de départ de Christophe Galtier.