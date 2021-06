Irene Paredes appelée avec l’Espagne

Ce vendredi, les Féminines du PSG joueront un dernier match important face à Dijon en D1 Arkema. Avec un point d’avance sur l’OL au classement, les Rouge et Bleu pourraient obtenir le premier titre de champion de France de leur histoire, à condition de bien terminer le travail au Stade Jean-Bouin. Une rencontre qui devrait également être la dernière d’Irene Paredes avec le maillot parisien (fin de contrat en juin). Mais la capitaine du PSG n’aura pas pour autant terminé sa saison 2020-2021. En effet, la défenseure de 29 ans a été appelée par le sélectionneur de l’équipe féminine de l’Espagne, Jorge Vilda, afin de disputer deux rencontres amicales au mois de juin. La Roja affrontera la Belgique (jeudi 10 juin à 20h) et le Danemark (mardi 15 juin à 19h30). Deux rencontres qui se joueront à l’Estadio Municipal de Santo Domingo d’Alcorcon. Irene Paredes fera notamment face à ses deux coéquipières du PSG, Nadia Nadim et Signe Bruun, convoquées avec le Danemark.