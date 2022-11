Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, la France pourrait faire du turn-over contre la Tunisie demain après-midi (16 heures, TF1, BeIN Sports 1). Des changements qui devraient ne pas concerner l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé est très performant depuis le début de la Coupe du Monde. Le numéro 7 du PSG, qui a offert la victoire à l’Equipe de France contre le Danemark (2-1), est le meilleur buteur de la compétition avec trois buts. Il a également délivré une passe décisive. Alors qu’il pourrait souffler en vue du huitième de finale, il aurait demandé à jouer ce match selon les indiscrétions de la presse sportive française. Dave Appadoo explique comprendre l’attaquant dans son souhait, lui qui est dans une chasse aux records.

« Kylian Mbappé est dans la forme de sa vie »

« C’est un secret de polichinelle de savoir que Didier Deschamps préfèrerait mettre quasiment tout le monde au frigo et notamment son joueur le plus indispensable. Après, il se trouve que Kylian Mbappé est dans la forme de sa vie, qu’il est dans une chasse aux records, aux statistiques. Il sait qu’il peut marquer ce Mondial de son empreinte et c’est tout à fait naturel, souligne le journaliste dans l’Equipe du Soir. Il a poussé pour jouer. Et Didier Deschamps, qui sait l’intérêt de Mbappé soit de bonne humeur, lui donne ce truc-là. Moi je le comprends. […]Au-delà de la fatigue, le risque c’est que dans un match ou les Tunisiens jouent quelque chose et vont jouer leur partition, et tu ne sais jamais. Maintenant, je ne le dis pas contre Didier Deschamps, je peux comprendre que tu manages ton joueur. Mais dans l’idéal, Didier Deschamps il n’aurait pas voulu qu’il joue.«