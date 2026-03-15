Féminines PSG
Image : psg.fr

Féminines – Le PSG s’incline en finale de la Coupe LFFP face à l’OL Lyonnes

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum15 mars 2026

Opposées à l’OL Lyonnes en finale de la Coupe LFFP, les Féminines du PSG se sont inclinées sur la plus petite des marges (0-1), ce samedi à Abidjan.

Les Féminines du PSG pouvaient rapporter un trophée à Paris ce samedi soir. Pour la première édition de la Coupe de la Ligue féminine, les Rouge & Bleu affrontaient l’OL Lyonnes en finale à Abidjan (Côte d’Ivoire). En forme depuis le début de l’année 2026 avec neuf victoires en dix matchs disputés, l’équipe de Paulo César arrivait donc en confiance face à son rival lyonnais.

Cependant, comme en championnat début février, les Parisiennes se sont inclinées sur la plus petite des marges. Après une première période fermée, la rencontre s’est débloquée à l’heure de jeu. Sur un centre de Kadidiatou Diani, qu’Ada Hegerberg a laissé filer entre ses jambes, Melchie Dumornay a inscrit le seul but de la rencontre (1-0, 59e). En plus de sa passe décisive, l’ancienne Parisienne aurait pu marquer, mais sa frappe a touché le poteau. En face, les Féminines du PSG n’ont jamais trouvé les ressources pour espérer revenir dans la rencontre. Après cinq succès de rang toutes compétitions confondues, les Parisiennes s’inclinent dans cette finale de la Coupe LFFP. Elles auront désormais pour objectif de se qualifier pour les play-offs de l’Arkema Première Ligue et de continuer leur parcours en Coupe de France.

Youtube : Canal Supporters Paris

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