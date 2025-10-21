Psg joie
Bayer Leverkusen / PSG – Annoncez votre pronostic

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas21 octobre 2025

Le PSG retrouve la Ligue des champions ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot). Les Parisiens voudront s’offrir une troisième victoire en trois matches de C1.

Ce mardi soir, le PSG se déplace à Leverkusen dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Pour cette rencontre, Luis Enrique, qui avait déjà vu Désiré Doué, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia revenir contre Strasbourg, peut compter sur Ousmane Dembélé et Marquinhos, absents ces dernières semaines. Le capitaine du PSG est annoncé possiblement titulaire alors que le Ballon d’Or devrait commencer sur le banc.

[Winamax] Bayer Leverkusen / PSG – Les forces et faiblesses des deux équipes
Auteur d’une très bonne performance au poste de faux numéro 9 lors de la victoire du PSG contre le FC Barcelone (1-2), Senny Mayulu devrait de nouveau jouer à ce poste ce soir. Il serait accompagné de Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia. Laissés sur le banc contre les Strasbourgeois, Vitinha et Achraf Hakimi devraient aussi être titulaires. Un peu moins de deux heures avant le coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Vendredi soir, le PSG a concédé un nul prolifique contre Strasbourg (3-3). Un bon résultat annoncé ici par Blood. Félicitations à lui.

