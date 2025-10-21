Dembélé, Marquinhos, victoires… Les chiffres clés avant Bayer / PSG

Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Leverkusen dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Quelques heures avant ce match, petit tour en chiffres autour de cette affiche.

Le PSG retrouve la Ligue des champions ce mardi soir avec le déplacement à Leverkusen dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue. Ce sera le cinquième affrontement entre les deux équipes après les matches amicaux du 11 juillet 1990 (0-0) et du 23 juillet 2003 avec la victoire du PSG (4-1) et la double confrontation en huitièmes de finale de la Ligue des champions lors de la saison 2013-2014 avec deux victoires du PSG (0-4, 2-1). En cas de succès ce soir, le PSG enchaînerait une sixième victoire de suite en Ligue des champions. Les Parisiens n’ont pas fait mieux depuis la période 1996-1997 (6 succès à la suite). Le record du club est une série de 8 victoires lors de la saison 1994-1995, indique le PSG sur son site internet.

Un cap symbolique possiblement franchi par Dembélé

Ce sera le 18e match officiel du PSG en Allemagne (7 matches contre le Bayern Munich, 4 matches contre le Borussia Dortmund, 2 matches contre le RB Leipzig, 1 match contre Wolfsburg, le Bayer Leverkusen, Schalke 04 et Stuttgart) pour un bilan de cinq victoires, trois nuls et neuf défaites. Ce sera le 35e match officiel contre un club allemand (Bayern Munich (15 matches), le Borussia Dortmund (8 matches), Wolfsburg (2 matches), le Bayer Leverkusen (2 matches), Schalke 04 (1 match), le RB Leipzig (5 matches) et Stuttgart (1 match)) pour un bilan de 17 victoires, 4 matches nuls et 13 défaites. S’il joue ce soir, Ousmane Dembélé portera le maillot des Rouge & Bleu pour la 100e fois depuis son arrivée durant l’été 2023. De son côté, Marquinhos pourrait augmenter son record de matches joués en Coupe d’Europe pour un joueur du PSG avec 109 rencontres. Enfin, le PSG va disputer le 2700e match de son histoire ce mardi soir contre Leverkusen.