Ben Seghir : « Je ne vois aucune équipe supérieure à nous »

Depuis le début de la saison, le PSG et Monaco trustent les deux premières places de la Ligue 1. Les deux clubs ont occupé seuls la première place, mais ils l’ont aussi partagé durant quelques journées. Grâce à sa victoire dans le Classico dimanche soir (0-3), le club de la capitale a profité du faux pas des Monégasques sur la pelouse de Nice (2-1) pour prendre trois points d’avance en tête du championnat. Les deux équipes pourraient se livrer une belle bataille pour le titre de champion de France.

« Hakimi ? C’est une source de motivation, un exemple »

Eliesse Ben Seghir, jeune milieu offensif de l’ASM a donné une interview à L’Equipe. Dans cette dernière, il a été questionné sur le fait d’évoquer la course au titre avec Achraf Hakimi lors des rassemblements avec la sélection marocaine. « Ils pensent qu’ils vont nous battre facilement. On verra… Achraf, c’est un bon gars, une sorte de grand frère pour moi. C’est une source de motivation, un exemple. » Dans cette même interview, on lui a demandé s’il pensait qu’une équipe était supérieure à Monaco cette saison. « Je ne vois aucune équipe supérieure à nous. Peut-être au même niveau, mais pas supérieure. Quand on joue le football qu’on sait faire et qu’on applique les consignes du coach, on est une équipe redoutable. »