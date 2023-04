Le PSG s’est imposé ce soir contre Angers (1-2), la lanterne rouge, dans une nouvelle performance insipide. Les Parisiens ont assuré l’essentiel, repartir avec les trois points. Titulaire ce soir avec le forfait de Nuno Mendes, Juan Bernat n’a pas caché que son équipe a souffert en toute fin de match.

« Peut-être que nous nous relâchons un petit peu trop dans ce genre de matches »

« Nous avons bien débuté cette rencontre. Nous avons essayé de nous mettre à l’abri rapidement, ce que nous avons fait, avant que ce soit un peu plus compliqué en deuxième période. Les dernières minutes, nous avons souffert face à leurs assauts et après leur but. Mais nous avons su tenir et nous prenons les trois points. C’est le principal. Le relâchement en seconde période ? Oui, en première période, ils jouaient un peu plus haut ce qui nous permettait d’avoir un peu plus d’espaces, note le latéral gauche du PSG pour Prime Video. Ensuite, ils se sont resserrés et ça a été plus difficile. Ça fait plusieurs fois que ça nous arrive. Peut-être que nous nous relâchons un petit peu trop dans ce genre de matches. Nous avons trop souffert sur cette fin de match mais nous sommes très heureux de prendre les trois points. Le titre acquis ? Nous en sommes à trois victoires de suite. Une série très importante pour remplir nos objectifs. Surtout qu’il y a des affrontements directs entre les équipes qui nous suivent au classement ce week-end. Nous allons les suivre avec plaisir.«

« C’est vrai que ça a été une saison compliquée pour moi »

Le latéral gauche du PSG qui a également évoqué son avenir, lui qui est la doublure de Nuno Mendes et qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2025. « Je ne sais pas ce qu’il va se passer me concernant. Une fois la saison terminée, nous verrons ce qu’il arrivera. C’est vrai que ça a été une saison compliquée pour moi. C’est dur de trouver du rythme quand vous ne jouez pas tout le temps. Quand je joue, je donne le maximum à chaque match. Nous verrons ce qu’il se passera dans le futur. »