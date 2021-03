Rothen : “Le PSG est capable de se rapprocher du style du Bayern et de City”

Si sous l’ère Laurent Blanc on parlait du PSG comme une équipe au style hand qui cherchait et provoquait la faille dans les défenses, l’équipe actuelle est plus dans l’air du temps avec du contre-pressing, une recherche de verticalité et de profondeur. Un style parfait pour Moise Kean ou Kylian Mbappé, comme l’observe Jérôme Rothen, consultant pour RMC Sport.

“Je pense que cette équipe doit faire l’effort de conserver le ballon. On s’est rendu compte à Lyon que lorsque les joueurs étaient mobiles, et donc bien physiquement, le porteur du ballon avait plus de solutions pour des passes qui cassent les lignes. On n’est pas dans une possession qui ronronne, stérile, mais dans une possession qui permet d’avancer“, commente l’ancien joueur du PSG dans L’Equipe. “Le foot évolue. Le Bayern ou City sont des équipes de possession mais qui veulent aller vite vers l’avant. Et on a vu, à Barcelone et à Lyon, que le PSG était capable de se rapprocher de ce style. Pour cela, il faut avoir de la vitesse devant. Avec Kean et Mbappé, Paris l’a.”