Däbritz : « On est déterminées et on va tout donner demain »

Les Féminines du PSG entament une semaine importante de leur saison avec la double confrontation contre Lyon en demi-finale de l’UEFA Women’s Champions League. Demain, les joueuses de Didier Ollé-Nicolle seront sur la pelouse du Groupama Stadium pour tenter de prendre une avance en vue du match retour au Parc des Princes samedi prochain (21 heures). Présente en conférence de presse, Sara Däbritz a évoqué son adversaire.

« Je suis déterminée comme toute l’équipe. C’est le plus beau match de la saison qui nous attend demain. On a toutes le même objectif. On est déterminées et on va tout donner demain. Le match de l’année dernière était vraiment un grand souvenir. C’est l’objectif de réitérer cette performance. On a les qualités pour gagner, pour aller en finale. On va tout donner pour ça. C’est notre objectif d’aller chercher cette UEFA Women’s Champions League. On a beaucoup travaillé sur nos idées de jeu, l’animation, la récupération. On a vu en Coupe de France que lorsqu’on mettait bien les choses en place, on pouvait progresser en tant qu’équipe. Les Lyonnaises ont gagné un match, on en a gagné un. Ce sera très serré, ça se jouera sur des petits détails.«

La milieu de terrain allemande attend avec impatience le match retour, qui sera joué au Parc des Princes. « J’espère qu’on jouera le match retour au Parc des Princes devant tout notre public nous aussi, et que les supporters nous soutiendront le plus possible. Cela nous donne encore plus de motivation. Ce seront deux très bons matchs. On veut faire un bon résultat.«