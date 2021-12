Eder Januario signe un contrat aspirant au PSG

Vainqueurs du Club Bruges à la dernière minute (3-2) les U19 du PSG se sont qualifiés à la première place pour les 1/8 de Youth League. Les joueurs de Zoumana Camara ont du talent et le font savoir, eux qui devraient prochainement compter sur le jeune Eder Januario qui vient de signer un contrat aspirant avec le PSG.

Véritable motif d’espoir pour le futur du club de la capitale, le développement des jeunes est au centre du projet de Yohan Cabaye, directeur technique du centre de formation du PSG. Ainsi, l’ancien milieu de terrain Parisien pourra accompagner la progression de Eder Januario, né en 2006 et donc lié aux Rouge et Bleu jusqu’en 2024. La route est encore longue pour notre Titi, mais on ne peut que lui souhaiter bonne chance dans son parcours pour pourquoi pas, le voir un jour intégrer le groupe pro !