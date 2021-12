Ce jeudi, le PSG Handball recevait Barcelone dans son antre pour le compte de la 10e journée d’EHF Champions League. Un match capital puisque les Parisiens, à égalité de point avec leurs adversaires du soir, voulaient se rapprocher de la deuxième place. Et si cela a été chose faite, une certaine frustration règne après finalement un match nul spectaculaire face aux Catalans (28-28).

La frustration, un sentiment qui prédomine également pour Henrik Toft Hansen comme celui-ci l’a confié au micro de PSG TV.: « Je suis un peu frustré du résultat parce qu’on était à la maison, dans cette grande salle avec les supporters qui ont été incroyables. Barcelone c’est une très bonne équipe. On a fait un bon match, on a eu une défense solide face à une attaque barcelonaise de qualité. On a su revenir en fin de match et prendre ce point. Si je suis frustré, je suis aussi content parce que ce groupe est très difficile. La première place, comme la deuxième est possible.