Enrique : « L’équipe est prête à n’importe quel scénario »

Ce mardi soir, le PSG affrontait Dunkerque en demi-finale de Coupe de France. Après s’être fait peur, le club de la capitale a marqué quatre fois pour se qualifier en finale (2-4).

Pour valider son billet pour la finale de la Coupe de France, le PSG devait se défaire de Dunkerque. Dans un début de match où il a la possession et la maîtrise du ballon, le PSG va se faire surprendre deux fois et voir le cinquième de Ligue 2, qui a déjà éliminé trois clubs de l’élite (Auxerre, Lille et Brest), créer une petite sensation. Après ces deux coups durs, le club de la capitale va réussir à revenir au score par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé juste avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, Marquinhos va remettre les deux équipes à égalité avant de voir Désiré Doué, sur une frappe contrée, et Ousmane Dembélé, en toute fin de match, offrir la qualification en finale aux Parisiens (2-4). Au micro de beIN Sports 1, Luis Enrique est revenu sur cette difficile qualification en finale de la Coupe de France.

« Je crois bien que l’on a eu aujourd’hui une grande épreuve »

« C’était une rencontre bizarre. Ils ont passé deux fois dans notre camp et ils ont marqué deux fois. Ce n’était pas vraiment logique, ce n’était pas ce que l’on s’attendait. Ils ont très bien défendu. Quand une équipe est en forme physiquement, elle peut mieux supporter défensivement. Nous avons fait du mieux que l’on a pu avant de marquer juste avant la mi-temps, ce qui a donné de l’espoir. Pendant la mi-temps, on s’est dit qu’il ne fallait pas perdre la tête, qu’il fallait structurer, qu’il fallait se reprendre et y aller. Et c’est ce que l’on a fait. La capacité du PSG à renverser les situations ? Je crois bien que l’on a eu aujourd’hui une grande épreuve et que l’on s’est dit que l’équipe est prête à n’importe quel scénario. Commencé en étant mené 2-0, c’était presque une blague. On ne pouvait pas y croire. C’est une équipe qui est capable de ça aussi. On est une équipe jeune, mais très mûre aussi, avec une grande capacité à gérer ce genre de situation. Nous avions un adversaire qui travaillait très bien défensivement, mais on a su se créer des situations pour battre cette équipe. Dembélé ? L’idée footballistique et de l’équipe, c’est de bénéficier de joueurs de grandes qualités. Et Ousmane joue très très bien. C’est exceptionnel ce qu’il fait en 2025, mais nous sommes exigeants et nous voulons ça pour 2026, 2027, 2028, 2029 et ainsi de suite. Quand on prend l’habitude, on ne veut pas changer. »