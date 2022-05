Ce week-end, les Féminines du PSG ont remporté la Coupe de France – pour la troisième fois de son histoire – en surclassant Yzeure (8-0). Même si cela s’annonce compliqué, elles peuvent encore conserver leur titre de championne de France. Pour cela, les joueuses de Didier Ollé-Nicolle doivent impérativement gagner leurs deux derniers matches de la saison.

Un choc PSG / OL qui ne se jouera pas au Parc des Princes

L’un de ces deux derniers matches sera contre l’Olympique Lyonnais. Avec cinq points d’avance, les joueuses du PSG devront absolument battre les Lyonnaises le dimanche 29 mai à 21 heures. Une rencontre qui ne se déroulera pas au Parc des Princes selon Le Parisien. « Les dirigeants parisiens ont décidé de ne pas renouveler l’expérience du Parc des Princes où les Parisiennes avaient notamment évolué devant plus de 43 000 personnes lors de la demi-finale retour de Ligue des champions. » Diffusée sur Canal Plus, la rencontre ne se déroulera pas non plus au stade Georges-Lefèvre du Camp des Loges mais bien au Stade Jean-Bouin.