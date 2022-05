Video – Qui sera le prochain coach du PSG ?

Depuis plusieurs semaines maintenant, l’avenir de Mauricio Pochettino au PSG semble s’écrire un pointillé. A l’approche de l’ouverture du mercato estival, de nombreux noms reviennent pour prendre sa succession. Le premier d’entre eux et celui qui est la priorité absolue des dirigeants du Paris Saint-Germain : Zinédine Zidane. En plus de la légende du football mondial et français, c’est les noms de Thiago Motta, Antonio Conte ou encore Joachim Löw qui sont liés au club de la capitale.

Les pistes semblent être nombreuses, et le temps passent. Il est bientôt l’heure pour les dirigeants du PSG de faire un choix et d’avancer avec. Sur ce sujet, Canal Supporters vous propose une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube : un débat afin de partager les avis des journalistes de la rédaction, et les vôtres également dans l’espace commentaire. Bon visionnage !