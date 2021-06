Frank de Boer, sélectionneur des Pays-Bas, ne souhaitant pas que ses internationaux aillent se soumettre à un examen médical quelque part, avant le Championnat d’Europe, Georginio Wijnaldum (30 ans) n’est pas encore officiellement un joueur du PSG, comme le rapporte bd.nl. L’international de 30 ans pourrait se présenter à Paris et finaliser le tout officiellement après l’Euro. Cela ne veut pas dire que Leonardo et Mauricio Pochettino doivent craindre un retournement de situation et que “Gini” Wijnaldum s’abstienne subitement de signer le contrat établi jusqu’à 2024. A moins qu’une autre solution pratique ne soit trouvée rapidement pour finaliser officiellement l’engagement du joueur en fin de contrat à Liverpool le 30 juin.

Interrogé sur les qualités du capitaine Oranje, Jean-Luc Arribart, consultant Canal Plus pour la Premier League, explique voir chez le Néerlandais un profil à la Adrien Rabiot. “J’aime beaucoup ce joueur parce qu’il est à la fois combatif, fort physiquement, puissant, généreux, très à l’aise techniquement, intelligent tactiquement, capable de bien attaquer et de bien défendre. Vous n’avez pas besoin de lui expliquer que, quand le ballon est perdu offensivement, il faut se replacer et cravacher pour la récupération. Ça, Klopp lui a bien inculqué. C’est un joueur mature, qui a un vécu et une expérience irremplaçables avec Liverpool”, commente le consultant sur le site du Parisien. “Il a cette culture tactique qui lui permet de jouer un peu à tous les postes du milieu. Je pense que son meilleur poste c’est en piston, en milieu droit ou gauche, comme il était utilisé par Klopp dans un 4-3-3 où Fabinho était en pointe basse. Je ne sais pas comment Pochettino imagine faire jouer son équipe mais ce qui est certain c’est qu’il connaît par cœur Wijnaldum et qu’il saura parfaitement l’utiliser. Mais si tu dois le prendre, ce n’est pas pour être la sentinelle devant la défense, ça serait une connerie. En revanche, il peut très bien le faire jouer à côté de Verratti.”