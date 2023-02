Nagelsmann hésite entre deux systèmes pour affronter le PSG

Dans deux jours, le Paris Saint-German recevra le Bayern Munich au Parc des Princes. En marge des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, ce match est capital pour le PSG qui vit une période délicate. Christophe Galtier n’a pas exclu de reconduire une défense à trois, un système qui avait plutôt bien fonctionné pendant les premiers mois de la saison. En face, Julian Nagelsmann hésite entre deux systèmes qui ont prouvé leur efficacité ces dernières semaines.

4-1-3-2 ou 4-2-3-1 ?

Adepte des changements de système réguliers, le coach allemand aime tester. Entre le 4-1-3-2 et le 4-2-3-1, il n’a pas encore fait son choix selon L’Équipe. Le premier cité a été efficace contre Mayence en Coupe d’Allemagne. Le second a été redoutable contre Wolfsburg (2-4). Selon le journal, la tendance penche tout de même vers un système plus classique, le 4-2-3-1. Benjamin Pavard et Serge Gniabry pourraient cirer le banc de touche si c’est le cas. Dans tous les cas, Julian Nageslmann attend plus de son équipe, qui n’aurait pas fait le nécessaire. « Nous manquons de fluidité dans le jeu vers l’avant. Si nous avions joué avec davantage de rythme, nous aurions pris plus de plaisir et notre jeu serait plus mobile, ce que nous n’avons fait qu’au cours des six premières minutes. Avec une telle prestation à Paris, nous n’aurons aucune chance. Pour nous imposer, il faudra être irréprochables dans tous les domaines. » Même si le Bayern est en forme la lucidité est de mise de leur côté.