En Espagne il y a match cet été sur le marché des transferts entre l’Atlético de Madrid et le Séville FC. On l’a vu encore récemment dans le cadre du dossier Rafa Mir, parti en Andalousie. Et pour Pablo Sarabia (29 ans), en cas de départ du PSG, cela pourrait être Metropolitano ou Nervión. Surtout si Saúl finit par partir de l’Atlético. Car selon le journal sportif Marca, le champion d’Espagne serait prêt à enchérir si une de ses figures emblématiques finissait par partir. Saúl en est une. Et comme le milieu de terrain est à priori très proche d’aller en Angleterre (Chelsea et United ont fait des offres), une offensive auprès du PSG pour Pablo Sarabia pourrait voir le jour. De son côté, le Séville FC est toujours aussi actif. Après Dmitrovic, Lamela, Montiel, Augustinsson et donc Rafa Mir, c’est Thomas Delaney qui arrive en provenance de Dortmund. Mais il est probable que le marché de Séville ne s’arrête pas là, comme l’observe le journal AS. Il faut suivre ce qui se passe entre Jules Koundé et Chelsea… Une vente aux Blues pourrait provoquer un retour de Pablo Sarabia à Séville. Affaires à suivre…