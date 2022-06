Le PSG confiant pour les dossiers Scamacca et Skriniar

Si les pistes se multiplient autour du PSG pour ce mercato estival 2022, certaines semblent tout de même plus avancées que d’autres. C’est le cas notamment pour celle menant à Gianluca Scamacca. L’attaquant de 23 ans est sur les tablettes du club de la capitale, et son nom revient avec insistance notamment depuis l’arrivée de Luis Campos en tant que conseiller sportif des Rouge & Bleu. Auteur de 16 réalisation en 36 matchs de championnat, l’avant-centre italien de Sassuolo fait l’objet d’une offre de 35 millions d’euros du PSG, un montant bien loin des 50 millions attendus par l’écurie de Serie A. Selon les informations de Foot Mercato, malgré la différence entre les deux sommes, le dossier avance bien et le Paris Saint-Germain se veut confiant.

La confiance règne également pour Skrinar

L’autre piste qui semble bien concrète et pour laquelle le PSG avance avec confiance : Milan Skriniar. Le défenseur slovaque est également lorgné par le club de la capitale afin de renforcer son arrière garde. A 27 ans, le défenseur central de l’Inter Milan n’était dans un premier temps pas emballé par l’idée d’un départ, mais toujours selon Foot Mercato : « Le PSG se veut particulièrement confiant et estime être en mesure de boucler le deal assez rapidement« .