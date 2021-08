Les chiffres clés de Reims / PSG

Ce dimanche, le PSG a clôturé la 4e journée de la Ligue 1 en se déplaçant sur la pelouse du Stade de Reims. L’événement de la soirée a été la première rencontre de Leo Messi avec le Paris Saint-Germain, mais pas seulement. Les Rouge & Bleu ont conforté leur place de leader du championnat de France avant la trêve internationale grâce un précieux succès et un doublé de Kylian Mbappé (2-0).

Comme le rapporte le site internet du club, les Parisiens ont remporté un quatrième succès de suite dans ce début de championnat et ce n’est que la 6e fois de son histoire que le PSG parvient à obtenir ce total (1985-1986, 1992-1993, 2015-2016, 2017-2018 et 2018-2019). Depuis le début de l’année 2021, les hommes de Mauricio Pochettino sont sur une série de 11 rencontres sans défaite à l’extérieur en Ligue 1 (10 victoires et 1 match nul). Une première depuis février 2018 !

La première de Leo Messi au PSG fait de lui le 476e joueur de l’histoire à avoir porté les couleurs Rouge & Bleu et le 17e argentin. Autre recrue parisienne en vue ce dimanche soir : Achraf Hakimi. L’international marocain a délivré une nouvelle passe décisive dans le championnat. Et depuis le début de la saison 2020-2021, « seul Borna Sosa (12) a délivré plus de passes décisives que le latéral droit de Paris (10) parmi les défenseurs des 5 grands championnats européens », rapporte le site officiel du PSG. Enfin, Kylian Mbappé s’est montré décisif avec le PSG lors de ses 9 derniers matches en Ligue 1 (10 buts, 3 passes décisives).