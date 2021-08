Nouvelle offre à venir du Real pour Mbappé

À un peu plus de 24 heures jours de la fermeture du mercato estival, l’avenir de Kylian Mbappé – sous contrat jusqu’en 2022 – est toujours au centre des discussions. En début de semaine, le Real Madrid a lancé une offensive pour tenter de recruter l’attaquant du PSG. Après une offre de 160M€ refusée, les dirigeants du club espagnol ont formulé une nouvelle proposition à hauteur de 170M€ plus 10M€ de bonus. Cependant, les Merengue n’ont pas encore reçu de réponse définitive du PSG et commencent à s’agacer de cette situation.

Selon les information de Sky Sports, le Real Madrid serait prêt à dégainer une troisième offre pour s’adjuger les services de l’international français. Le média britannique évoque une potentielle proposition à hauteur de 170M€ + 30M€ de bonus ou alors 180M€ sans bonus. Les Espagnols attendraient 18h00 pour avoir une réponse des dirigeants Rouge & Bleu. Auquel cas, Mbappé resterait une saison de plus au PSG et pourrait donc s’engager libre dès le mois de janvier 2022 où il le souhaite. Le site internet explique que le Real commencerait aussi à travailler pour faire signer l’actuel numéro 7 du Paris Saint-Germain un pré-contrat au début de l’année prochaine.