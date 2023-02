Leroy Sané impatient d’affronter le PSG

Dans deux jours, le PSG disputera son match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich. Si les Parisiens éprouvent énormément de difficultés ces dernières semaines, de son côté, le club munichois est prêt pour ce choc.

Le PSG n’est pas au meilleur de sa forme avant sa rencontre européenne face au Bayern Munich. Entre l’incertitude autour de la présence ou non de Kylian Mbappé et les mauvais résultats (deux défaites d’affilée), le club de la capitale va disputer l’un des matches les plus importants de sa saison 2022-2023. De son côté, le club allemand a regagné en confiance ces dernières semaines et va arriver en confiance au Parc des Princes.

« Le PSG a de grands noms dans ses rangs »

Et à J-2 de cette affiche de Ligue des champions, l’attaquant bavarois, Leroy Sané a accordé un entretien au site officiel du FC Bayern. Et l’international allemand est impatient avant ce choc. « Je suis très impatient. Mais pas seulement moi, toute l’équipe, tout le monde au club et les supporters attendent avec impatience la Ligue des Champions car c’est toujours quelque chose de spécial. Ça va être fascinant contre Paris, ils ont de grands noms dans leurs rangs (…) Nous connaissons nos forces et nous devons les utiliser contre Paris. Nous devons être présents au bon moment. Notre équipe est composée de grands footballeurs. Nous sommes solides en défense, et devant, c’est l’attaque qui prime ! »

Leory Sané (27 ans) a également été questionné sur la force de frappe du PSG avec le trio offensif, Kylian Mbappé, Neymar Jr et Lionel Messi : « Le PSG a des joueurs exceptionnels. Je me souviens quand j’étais plus jeune et que je n’arrivais pas à croire que je jouais soudainement contre des joueurs de ce calibre. Auparavant, je ne les avais vus que sur la PlayStation ou à la télévision, et tout à coup, je me retrouvais à côté d’eux sur le terrain (rires). Au début de ma carrière, je me couchais le soir après ce genre de match et j’étais encore un peu étourdi par ce qui venait de se passer. Il faut se concentrer sur son jeu et en profiter. Nous savons ce qu’il faut faire (…) Nous allons essayer de nous mettre dans une meilleure position au match aller qu’en 2021 (victoire du PSG 3-2 en quarts de finale, ndlr). Je ferai tout pour cela, et c’est une motivation suffisante. »