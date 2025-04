Finale, Dembélé, Doué… Les chiffres clés après Dunkerque / PSG

Hier soir, le PSG s’est qualifié pour la finale de la Coupe de France en écartant Dunkerque (2-4). Au lendemain de ce succès, retour sur cette rencontre en chiffres.

Opposé à Dunkerque en demi-finale de la Coupe de France, le PSG s’est fait peur en étant mené de deux buts par le cinquième de Ligue 2. Les joueurs de Luis Enrique ont finalement retourné la situation pour se qualifier pour sa deuxième finale de Coupe de France de suite, sa 21e de son histoire. C’est au moins deux de plus que toute autre équipe (19 pour Marseille). Le PSG disputera sa 15e finale de Coupe de France au 21e siècle, soit au moins 12 de plus que toute autre équipe (4 équipes à 3), indique le club de la capitale sur son site internet. « C’est aussi la 18e demi-finale consécutive que le Paris Saint-Germain remporte, et le PSG a gagné 25 de ses 29 derniers matches dans la compétition (3 nuls, 1 défaite). »

Désiré Doué impliqué sur 17 buts avec le PSG en 2025

Avec ce nouveau succès, le PSG n’a perdu aucun de ses 45 derniers déplacements toutes compétitions confondues sur la scène nationale (36 victoires, 9 nuls), remportant chacun des 10 plus récents. Contre les Dunkerquois, Ousmane Dembélé a de nouveau fait trembler les filets. L’international français a inscrit son 100e but en club depuis le début de sa carrière. Avec 24 buts avec les Rouge & Bleu en 2025, Dembélé soit au moins cinq de plus que tout autre joueur du Top 5 européen cette année. « Il a marqué et délivré une passe décisive lors d’un même match avec le PSG pour la deuxième fois toutes compétitions confondues, après l’avoir fait contre Lille le 1er mars dernier en Ligue 1. » Troisième buteur de la rencontre, Désiré Doué est impliqué sur 17 buts toutes compétitions confondues avec le PSG en 2025 (huit buts, neuf passes), 5e total dans le Top 5 européen.