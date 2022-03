Ce samedi soir, le PSG a livré une piètre prestation sur la pelouse de l’OGC Nice et s’est incliné dans les dernières minutes de la rencontre (0-1), à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. Si les Rouge & Bleu semblaient avoir la tête au match face au Real Madrid ce mercredi, ils ne préparent pas au mieux ce choc européen. Mais ce revers n’a aucune grosse conséquence au classement tant les Parisiens ont une avance confortable sur leurs principaux concurrents avec 13 points d’avance sur leur nouveau dauphin. Grâce à ce succès face au club de la capitale, l’OGC Nice occupe désormais la deuxième place et profite de la nouvelle contre-performance de l’Olympique de Marseille à domicile. Les Marseillais se sont inclinés face à l’AS Monaco (0-1) et sont sous la menace du Stade Rennais (4e) et du RC Strasbourg (5e). Les Bretons se sont imposés facilement face à l’Angers SCO (2-0) tandis que le RCSA a concédé le match nul face au Stade de Reims dans les dernières minutes (1-1).

Dans les autres résultats marquants de la journée, l’OL et le LOSC se sont largement imposés respectivement face au FC Lorient (4-1) et le Clermont Foot (4-0). De son côté, le FC Nantes d’Antoine Kombouaré continue sa belle saison. Après leur qualification en finale de Coupe de France, les Canaris sont venus à bout du Montpellier Hérault (2-0). En bas du classement, l’AS Saint-Etienne a remporté le choc des mal classés contre le FC Metz (1-0) et sort de la zone de relégation. De leur côté, les Girondins de Bordeaux continuent de sombrer après un revers contre Troyes (0-2).

Sans Kylian Mbappé, suspendu, le PSG n’a pas réussi à trouver le chemin des filets ce week-end mais reste la meilleure attaque de Ligue 1 (56 buts marqués) devant le Stade Rennais (53) et le RC Strasbourg (49). Concernant le classement de la meilleure défense du championnat, les Rouge & Bleu restent deuxième (24), derrière l’OGC Nice (21) mais devant l’OM et le Stade Rennais (25).

Les résultats de la 27e journée de Ligue 1

FC Lorient / OL (1-4)

RC Lens / Stade Brestois (0-1)

OGC Nice / PSG (1-0)

ASSE / FC Metz (1-0)

Bordeaux / Troyes (0-2)

FC Nantes / Montpellier (2-0)

Stade de Reims / RC Strasbourg (1-1)

Stade Rennais / Angers SCO (2-0)

LOSC / Clermont (4-0)

OM / AS Monaco (0-1)

Classement L1