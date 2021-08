Madar : « Messi sait jouer simple ! »

La rencontre entre le PSG et le Stade de Reims a été regardé par le monde entier. Pas pour le premier doublé de la saison de Kylian Mbappé, ni pour la quatrième victoire de suite des Rouge & Bleu… Mais pour les grands débuts de Leo Messi au Paris Saint-Germain ! L’Argentin, qui a débuté sur le banc, a disputé plus de 30 minutes dans cette rencontre en touchant 24 ballons et a réalisé quelques accélérations qui présagent des actions exceptionnelles…

Interrogé par le quotidien L’Équipe, le consultant Mickael Madar a surtout été marqué par la simplicité dans le jeu de Leo Messi.

« Messi ? Il sait jouer simple, dans le sens du jeu. Il sait faire tout ce que ses partenaires n’ont pas su faire avant son entrée. Je suis désolé de dire ça, mais les autres devraient jouer avec davantage de simplicité dans l’intérêt du PSG. On se complique trop la tâche : il faut que le ballon circule plus vite, qu’il y ait du mouvement… ça ronronne trop, certains font quinze touches de balle. (…) Il accélère sans arrêt le jeu par ses passes, par ses contrôles… Il ne cherche jamais à garder le ballon pour le simple plaisir de le garder. Neymar, je l’adore, mais il va chercher le ballon dans sa surface, il a des possibilités, mais il le garde jusqu’à ce qu’un adversaire fasse faute sur lui. Pour moi, ce n’est pas dans l’esprit du jeu. Alors que Messi joue finalement de manière très simple. C’est pour ça que c’est le meilleur du monde ! »