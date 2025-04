Mathys Tel se félicite de la convocation de Désiré Doué

Auteur d’une grosse saison avec le PSG, Désiré Doué a été convoqué avec l’équipe de France. Mathys Tel, son ancien coéquipier chez les Espoirs, estime cette sélection méritée.

Arrivé au PSG durant l’été 2024, Désiré Doué est l’un des meilleurs joueurs du PSG depuis plusieurs semaines. Avec ses performances parisiennes (39 matches, sept buts, onze passes décisives), l’ancien rennais a été convoqué pour la première fois par Didier Deschamps avec l’équipe de France. Il pourrait honorer sa première sélection lors des quarts de finale de la Ligue des nations contre la Croatie.

« J’espère qu’il va y rester longtemps«

Son ancien coéquipier chez les Espoirs français, Mathys Tel, également formé à Rennes comme le numéro 14 du PSG, s’est réjoui de la convocation de Désiré Doué avec les A. « J’ai parlé avec Désiré Doué de sa sélection ? Oui, on parle tout le temps. J’ai regardé Liverpool (contre le PSG), lui aussi de temps en temps regarde mes matches. On a toujours cette relation de s’encourager, car on sait qu’on n’est pas dans un monde facile. Ce n’est pas toujours évident d’être dans le grand bain si tôt, on est toujours soudés. C’est énorme ce qu’il fait et il mérite ce qui lui arrive, il travaille dur, je ne suis pas étonné qu’il soit en A et j’espère qu’il va y rester longtemps, louange l’actuel joueur de Tottenham dans des propos relayés par L’Equipe. Pour tout joueur passé par les équipes de France jeunes, c’est l’objectif d’atteindre les A et pour moi aussi, mais il faut garder les pieds sur terre et se dire qu’il y a beaucoup d’étapes à franchir avant, donc je reste patient et je travaille pour y arriver. Si ça doit arriver, ça arrivera et je pense que je serai prêt. »