Mercato : Annoncé au PSG, Lucas Chevalier titulaire en amical avec le LOSC

Ce mercredi à 17h, le LOSC affronte Venezia en match amical. A cette occasion, Lucas Chevalier, annoncé avec insistance au PSG, garde les buts des Dogues en tant que titulaire.

Les dernières informations au sujet du mercato du PSG sont unanimes : Lucas Chevalier va s’engager avec le club de la capitale en provenance du LOSC. Entre les dirigeants lillois et parisiens, les positions seraient proche, l’accord ne dépendrait que de quelques détails à régler, et le gardien de but français serait d’ores et déjà d’accord avec le Paris Saint-Germain pour un contrat de cinq ans. De plus, les dernières informations autour du mercato du LOSC évoquent elles intérêt des Dogues pour Ricardo Velho, portier portugais du SC Farense, pour remplacer Lucas Chevalier. Si les informations sont là, dans les faits, le Français évolue encore avec le LOSC. En effet, ce mercredi 6 août (17h), à quelques jours de la reprise du championnat de France, les nordistes affrontent les italiens de Venezia en match amical avec un certain Lucas Chevalier titulaire dans les buts. Une simple posture de la part des dirigeants lillois ? Ou bien une dernière danse avec les Dogues ?