Lucas Chevalier

Mercato : Annoncé au PSG, Lucas Chevalier titulaire en amical avec le LOSC

Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane6 août 2025

Ce mercredi à 17h, le LOSC affronte Venezia en match amical. A cette occasion, Lucas Chevalier, annoncé avec insistance au PSG, garde les buts des Dogues en tant que titulaire.

Les dernières informations au sujet du mercato du PSG sont unanimes : Lucas Chevalier va s’engager avec le club de la capitale en provenance du LOSC. Entre les dirigeants lillois et parisiens, les positions seraient proche, l’accord ne dépendrait que de quelques détails à régler, et le gardien de but français serait d’ores et déjà d’accord avec le Paris Saint-Germain pour un contrat de cinq ans. De plus, les dernières informations autour du mercato du LOSC évoquent elles intérêt des Dogues pour Ricardo Velho, portier portugais du SC Farense, pour remplacer Lucas Chevalier. Si les informations sont là, dans les faits, le Français évolue encore avec le LOSC. En effet, ce mercredi 6 août (17h), à quelques jours de la reprise du championnat de France, les nordistes affrontent les italiens de Venezia en match amical avec un certain Lucas Chevalier titulaire dans les buts. Une simple posture de la part des dirigeants lillois ? Ou bien une dernière danse avec les Dogues ?

YouTube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane6 août 2025

Articles similaires

Psg entrainement

Les images de la reprise du PSG

6 août 2025
Barcola

[MAJ] Mercato PSG – Liverpool souhaite recruter Bradley Barcola

6 août 2025
Joan Laporta

Joan Laporta : « J’espère qu’on pourra affronter le PSG ! »

6 août 2025
Olivier Létang

Mercato : Le LOSC à l’assaut sur le marché pour remplacer Lucas Chevalier

6 août 2025
Bouton retour en haut de la page