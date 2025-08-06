[MAJ] Mercato PSG – Liverpool souhaite recruter Bradley Barcola

Très dépensier dans ce mercato estival, Liverpool n’en a pas fini avec ses achats. Et les Reds n’ont pas abandonné la piste menant à l’attaquant du PSG, Bradley Barcola.

Après Jeremie Frimpong (40M€), Milos Kerkez (47M€), Florian Wirtz (125M€) et Hugo Ekitike (90M€), Liverpool continue d’animer ce mercato estival 2025. Depuis quelques jours, les Reds veulent renforcer leur secteur offensif et tentent de convaincre Newcastle de céder Alexander Isak. Mais les dirigeants des Magpies sont pour l’instant intransigeants et ont déjà rejeté deux offres (120M€ et 138M€). Ainsi, les champions d’Angleterre activent d’autres pistes sans pour autant renoncer au recrutement de l’international suédois.

Le PSG n’est pas vendeur

Et selon les informations de L’Equipe, deux noms sont cochés par les dirigeants de Liverpool : Rodrygo (Real Madrid) et Bradley Barcola (PSG). Auteur d’une belle saison avec les Rouge & Bleu (21 buts et 21 passes décisives en 64 matches), l’international français est quatrième dans la hiérarchie des attaquants ces derniers mois, derrière Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué. La formation de Premier League suit depuis longtemps l’ailier de 22 ans, encore sous contrat jusqu’en 2028 avec les champions d’Europe « et pourrait profiter de cette ‘fidélité’ pour persuader le joueur. »

Cependant, le PSG n’est pas vendeur, précise L’E. La tendance serait même à une prolongation de contrat pour Bradley Barcola, comme pour d’autres éléments offensifs du PSG. Il sera donc difficile de convaincre les dirigeants parisiens de lâcher un élément important du groupe de Luis Enrique. Recruté contre 50M€ à l’Olympique Lyonnais à l’été 2023, la valeur marchande du Français a grimpé depuis. « Il semblerait peu probable que les champions d’Europe le laissent partir pour moins de 100M€ à un concurrent direct à la victoire finale en Ligue des champions », conclut le quotidien sportif.

[MAJ] De son coté, RMC Sport apporte également ses informations sur l’intérêt de Liverpool pour Bradley Barcola. « Le voir quitter Paris cet été n’est pas d’actualité mais difficile de dire que c’est impossible pour autant. » Deux conditions doivent être réunies pour ouvrir la porte à un départ de l’ancien Lyonnais : une demande de départ de sa part et une offre d’au moins 100M€. Deux éléments qui pourraient permettre aux dirigeants parisiens d’ouvrir le dialogue avec leurs homologues anglais. Mais, « aujourd’hui aucune de ces deux conditions n’est réunie et il faudra regarder avec attention le positionnement de Barcola comme celui du PSG », indique le média sportif. De plus, Luis Enrique insiste sur le fait que l’attaquant parisien est pleinement impliqué dans son projet.

