Joan Laporta : « J’espère qu’on pourra affronter le PSG ! »

Si cette saison 2024 / 2025 a été historique pour le PSG, le club de la capitale n’a pas rencontré un rival européen depuis quelques saisons : le FC Barcelone. Ce qu’espère corriger le président catalan.

S’ils n’étaient pas sur la même partie du tableau en Ligue des Champions, le PSG et le FC Barcelone n’auraient pu s’affronter qu’en finale. Cependant, les Catalans éliminés par l’Inter Milan en demi-finale, n’ont donc pas fait face aux Parisiens. Un regret pour le président Joan Laporta qui espère affronter les champions d’Europe en 2025 / 2026 : « J’espère qu’on pourra les affronter pour savoir laquelle des deux équipes est la meilleure« , a t-il déclaré au cours d’un entretien accordé à CNN Sports. Le président du FC Barcelone n’a pas manqué de faire l’éloge du collectif de Luis Enrique : « Le Paris Saint-Germain a fait une très bonne saison en remportant la Ligue des Champions, le championnat de France … et en même temps, ils ont offert un bon football avec un très bon coach et de très bons joueurs, une très bonne équipe, et malheureusement nous n’avons pas pu jouer contre eux« .