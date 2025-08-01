Mercato – Tottenham se renforce avant d’affronter le PSG

Le 13 août prochain, le PSG affronte Tottenham en Supercoupe d’Europe. Le club londonien s’apprête à recruter un renfort de poids pour son milieu de terrain.

Dans moins d’une semaine, le PSG va retrouver le chemin du Campus de Poissy pour préparer la saison 2025-2026. Une saison qui va vite démarrer puisqu’une semaine seulement après le retour à l’entraînement, les Parisiens vont jouer leur premier match officiel, la Supercoupe d’Europe contre Tottenham le 13 août prochain (21 heures, Canal Plus). Si le club de la capitale n’a pas encore lancé son mercato, les Spurs devraient, eux, bientôt annoncer un renfort de poids pour son milieu de terrain.

Un joueur prêté par le Bayern Munich

En effet, le dernier vainqueur de l’Europa League va s’offrir les services de Joao Palhinha. Le milieu de terrain portugais (30 ans) arrive en provenance du Bayern Munich, club dans lequel il n’a pas réussi à s’imposer depuis son arrivée en juin 2024 (25 matches joués toutes compétitions confondues). Il devrait être prêté par le club bavarois avec une option d’achat qui s’élèverait à 30 millions d’euros. The Athletic indique que l’ancien du Sporting CP doit passer sa visite médicale ce vendredi avant de devenir officiellement un joueur de Tottenham.