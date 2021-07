Suite aux arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos – et en attendant l’officialisation de Gianluigi Donnarumma – le PSG commence à dégraisser son effectif. Après avoir vendu Mitchel Bakker au Bayer Leverkusen, le club de la capitale pourrait transférer un autre latéral gauche. En effet selon les informations (hier) de RMC Sport, les Rouge et Bleu et Galatasaray sont en négociation pour Layvin Kurzawa, sous contrat jusqu’en 2024. “Les deux clubs sont aujourd’hui proches d’un accord alors que les contours restent à définir (transfert ou prêt).” Mais avant tout, il faudra convaincre le joueur de 28 ans de signer en Turquie, “ce qui n’est pas encore gagné”, précisait le média sportif. De son côté, le club turc souhaite conclure ce dossier assez rapidement car le deuxième tour de la Ligue des champions contre le PSV Eindhoven est programmé le 20 juillet prochain. Le journaliste de RMC, Loïc Tanzi, rapportait également hier que si Layvin Kurzawa acceptait un départ, le PSG “chercherait à finaliser l’arrivée d’un arrière gauche.”

MAJ – Selon des informations de Fanatik, Galatasaray a un accord avec le PSG pour Layvin Kurzawa. Galatasaray veut un prêt du latéral, rapporte Hurriyet. Idem pour fotoMaç, on parle d’un accord autour d’un prêt entre les clubs. Le média confirme “des pourparlers pour persuader le joueur” de faire le pas.

Statistiques 2020-2021 de Layvin Kurzawa