Loris Arnaud revient sur ses années au PSG

Cette semaine, c’est l’ancien titi Loris Arnaud qui s’est confié aux micros des médias du club. Joueur du PSG de 1999 à 2013, le natif de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) est avec les Rouge & Bleu champion de France U18 (2006) et vainqueur de la Coupe de la Ligue (2008). L’attaquant s’est dans un premier temps remémoré son premier titre avec le Paris Saint-Germain :

« Ca date, je n’y pensais même plus ! Ca m’évoque surtout que je suis plus proche de la fin de ma carrière que du début. Je n’en garde que de très bons souvenirs. C’est l’un des meilleurs souvenirs de toute ma carrière. Ca me fait du bien de me remémorer ce moment. Nous avions remporté ce titre avec la génération constituée principalement des promotions de joueurs nés en 1987 et en 1988. La moitié de l’effectif évoluait chaque week-end en CFA avec l’équipe réserve du club. Pour la phase finale U18, nous avions fait la navette entre les deux équipes. C’était un peu spécial pour nous les joueurs, mais les coachs Vincent Guérin et David Bechkoura avaient bien géré les rotations […] Je me rappelle surtout de la fête qui a suivi notre titre. Que cela soit lors de notre retour au centre de Formation ou bien lors de notre présentation au Parc des Princes, je me souviens de tout ! Ce titre a vraiment fait basculer la formation des jeunes dans une autre dimension au sein du club. Les années précédentes, nos aînés n’étaient pas allés au bout des playoffs. Nous avions donc la sensation d’avoir vraiment réalisé quelque chose de grand ! C’est suite à cela que des joueurs comme Clément Chantôme, Youssouf Mulumbu et David N’Gog ont intégré durablement le groupe professionnel« .

psg.fr

« Signer ce contrat fut forcément un moment très spécial »

C’est en 2007 que Loris Arnaud signe son premier contrat professionnel avec son club formateur et intègre donc la cour des grands : « J’avais rejoint le club à l’âge de douze ans. J’y ai fait toutes mes classes, du centre de préformation jusqu’au centre de formation. Signer ce contrat fut forcément un moment très spécial, d’autant plus que je suis né à Saint-Germain-en-Laye. C’était mon rêve ultime depuis que je joue au football, même si j’étais conscient que ça serait compliqué d’y arriver« . Cette époque étant bien différente de la notre concernant les jeunes dans le football et ce cap à passer des catégories jeunes au groupe professionnel, l’ancien attaquant du PSG s’est également confié sur ses premiers pas chez les grands : « Etant de nature plutôt réservée, je me suis fait tout petit lors des premiers entraînements. Au début, j’ai beaucoup observé les uns et les autres, puis j’ai cherché à bien comprendre les règles à respecter. Comme Youssouf Mulumbu et Clément Chantôme étaient déjà là, ils ont facilité mon intégration. Par contre, il y a un joueur qui m’a littéralement impressionné lors de mes débuts, c’est la légende du club Pedro Miguel Pauleta ! On jouait au même poste, donc forcément je m’attardais beaucoup sur ce qu’il faisait. Il avait une adresse devant le but… Il ne tremblait jamais, quel sang-froid ! Il caressait la balle lorsqu’il tirait. Et que dire de ses déplacements, un régal. Lors de ma dernière saison à Paris, j’ai pu évoluer avec Thiago Motta. Il était extraordinaire, car il ne perdait jamais le ballon. Tous les Titis du groupe pro se demandaient comment il faisait ? C’était si beau à regarder, un jeu d’une simplicité déconcertante !«

Les débuts chez les grands

Quelques semaines après avoir signer son premier contrat professionnel, c’est le 12 août 2007 que Loris Arnaud dispute ses premières minutes officielles : « Faire ses premiers pas professionnels en Rouge & Bleu, c’est la plus belle chose qui puisse arriver quant on est formé au club. Il faut le vivre pour comprendre réellement ce que j’ai pu ressentir ce soir là, surtout que c’était au stade Bollaert. Je vous laisse imaginer l’ambiance ! Lorsque je suis entré en jeu à la place de Pierre-Alain Frau, j’ai fait abstraction de toute forme de pression […] Trois mois plus tard, j’ai inscrit mon premier but face au RC Strasbourg, alors là c’était l’apothéose ! Difficile de trouver les bons mots pour évoquer mes sensations à cet instant. Rien que d’en parler, je suis ému« .

En ce qui concerne son actualité, Loris Arnaud est aujourd’hui joueur vétéran de l’AS Poissy, et annonce aux micros des médias du club : « Je peux déjà annoncer que je serai vice-président de l’AS Chatou la saison prochaine« .