PSG / Bayern – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce mardi soir, le PSG s’est incliné pour la première fois de la saison en Ligue des champions face au Bayern Munich (1-2). Et les Parisiens n’ont pas été à la hauteur de l’évènement, notamment en première période.

Ce choc des titans au Parc des Princes a tourné à l’avantage du Bayern Munich (1-2). Dans une première période largement dominée par les Bavarois, les Parisiens ont été plombés par des erreurs individuelles. En supériorité numérique lors du second acte, après l’expulsion de Luis Diaz suite à un tacle assassin sur Achraf Hakimi, l’équipe de Luis Enrique a poussé pour arracher l’égalisation, mais en vain. Et dans cette rencontre intense, plusieurs Parisiens ont déçu.

Marquinhos a sombré, Barcola dans le dur, Lee en forme

De retour dans le onze titulaire, le capitaine Marquinhos a sombré dans ce première période et récolte la note de 2/10 dans L’Equipe. « Un capitaine ne peut pas faire ça. Vraiment. Sa responsabilité – quasi-totale – sur le 2e but traduit ses immenses difficultés du soir. Tout de suite, on l’a senti perdu face à la pression bavaroise. Avec un déchet technique effroyable mais surtout une incapacité à gérer la mobilité allemande. Tout allait beaucoup trop vite pour le Brésilien. Il a eu le mérite de ne pas se désunir mais quelle souffrance en première période… » En seconde période, Lee Kang-In, entré à la place d’Ousmane Dembélé, a tenté de sonner la révolte. « Remuant et dynamique, l’ailier est vite entré dans son match, apportant de la fraîcheur à une équipe prise à la gorge. Après plusieurs centres du gauche, l’un a fait mouche pour João Neves (74e). Il aurait pu récidiver après une sublime passe croquée par Zaïre-Emery (78e) et sur un nouveau centre pour Neves (81e) », salue le quotidien sportif, qui lui attribue la note de 7/10.

En méforme ces dernières semaines, Bradley Barcola confirme sa mauvaise période et reçoit la note de 4/10 dans Le Parisien. « Difficile de lui reprocher son engagement et ses courses pour aider les copains sur les replis défensifs. Auteur de quelques rushs intéressants, il trouve un bon décalage vers Lee après un face-à-face perdu avec Neuer (30e). Moins en canne après la pause, quasi-transparent, il est remplacé par Ramos (66e). » Enfin, les latéraux parisiens n’ont pas eu leur rendement habituel à l’image de Nuno Mendes : « Le Portugais paye son mauvais contrôle et sa passe en cloche sur les deux buts de Luis Diaz. Loin de son meilleur niveau, il est resté vigilant sur les situations de un contre un avec Olise, mais ses imprécisions techniques et ses moments d’absence coûtent cher à l’arrivée », regrette le quotidien francilien, qui lui attribue la note de 3/10.