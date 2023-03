Si la fin de saison du PSG risque d’être longue sur le plan sportif, le mercato devrait lui agiter les prochains mois des Rouge & Bleu. Et parmi les dossiers brûlants sur la table, celui de Lionel Messi. Prolongera-t-il ou pas ? Telle est la question côté parisien, qui fait face au fort intérêt venant d’outre-Atlantique.

Il est l’un des dossiers les plus chauds de ces dernières et prochaines semaines. La prolongation de Lionel Messi au Paris Saint-Germain est attendue par certains et redoutée par d’autres. A l’image des sifflets à l’encontre de La Pulga de la part du Parc des Princes lors de la défaite (0-2) face à Rennes au moment de l’annonce de la composition d’équipe, l’Argentin ne semble globalement plus désiré sous les cieux parisiens. Le septuple Ballon d’Or est cependant attendu comme le Messie en Major League Soccer. La ligue de football des Etats-Unis entend et espère attirer le numéro 30 du PSG et mettre tout en œuvre pour cela. Afin que le joueur ne signe pas de nouveau bail avec le club de la capitale et ne rejoigne pas le FC Barcelone, la MLS préparerait un plan économique jamais vu dans le monde du football selon le quotidien catalan Sport.

Selon nos confrères catalans, tous les clubs de Major League Soccer se seraient réunis afin de trouver une solution pour accueillir Lionel Messi. En effet, les réglementations du championnat américain en terme de salaires trop importants comme l’est celui de l’Argentin sont strictes. En ce sens, c’est l’union qui prime. En effet, toujours selon Sport, tous les clubs de MLS pourraient financer une partie du salaire de Messi, et ce, peu importe sa destination. Cependant, l’Inter Miami continue d’être le grand favoris pour accueillir le joueur. L’assemblée des clubs américains estime que grâce aux droits TV et à la billetterie qu’engendrerait la potentielle arrivée de Messi, la cotisation pour son salaire serait facilement amortie. L’opération entrerait dans la ligne de mire de l’organisation de la prochaine Coupe du Monde 2026 qui se jouera au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique.