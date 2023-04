PSG : Une pépite turque ciblée

Le PSG prépare déjà la saison prochaine et c’est en ce sens que le marché des transfert de cet été 2023 s’annonce agité. Outre les non ronflants et connus associés au Paris Saint-Germain, le club de la capitale lorgnerait un jeune joueur turc de 18 ans, Arda Güler.

Arda Güler évolue au Fenerbahçe au poste de milieu offensif. A seulement 18 ans, il est international turc depuis le mois de novembre 2022 et compte 2 sélections. Cette saison toutes compétitions confondues avec son club formateur, le Turc a disputé 27 rencontres, inscrit 6 buts et fait 4 passes décisives. Un bilan honorable pour sa deuxième saison dans le monde professionnel. L’an passé, Arda Güler a dressé un bilan de 24 rencontres (TCC), 7 but et 11 passes décisives. A noter qu’à cette période, le joueur évoluait entre les professionnels et les U19 de Fenerbahçe. Le performances restent tout de même à saluer, et l’emmènent sur les tablettes des grands d’Europe, dont le PSG. En effet, selon Tuttomercatoweb, le club de la capitale aurait déjà entamé les négociations pour attirer Arda Güler dès cet été.

Une piste qui ne date pas d’hier

Au moment de son arrivée au Paris Saint-Germain, Luis Campos aurait déjà lorgné le jeune Arda Güler. Nos confrères turcs de TRT Spor affirmaient que le directeur du football parisien avait pour ambition d’avancer ses pions rapidement sur ce dossier afin de doubler la concurrence de Manchester City, du FC Barcelone, de Liverpool ou encore du Borussia Dortmund. Un an plus tard, la piste serait toujours d’actualité, cette fois-ci avec des négociations entamées. L’été dernier, la presse locale évoquait une clause libératoire de 30 millions d’euros associée à son contrat le liant à Fenerbahçe jusqu’en juin 2025. Sur le site spécialisé Transfermarkt, Arda Güler est estimé à 11 millions d’euros.