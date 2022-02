Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 26 février 2022. Le match face à l’AS Saint-Etienne, focus sur Nuno Mendes, le dernier match de Kylian Mbappé avant la confrontation retour face au Real Madrid, le casse-tête au milieu de terrain et les onze probables.

Dans son édition du jour, Le Parisien fait un focus sur le latéral gauche du PSG, Nuno Mendes. Prêté avec option d’achat (de 40M€) par le Sporting Portugal, le joueur de 19 ans réalise un excellent début d’année 2022. Il a notamment été l’un des protagonistes majeurs, avec Kylian Mbappé et Marco Verratti, de la victoire face au Real Madrid (1-0) en Ligue des champions. Solide défensivement et précieux offensivement, il a « sans doute trouvé le match référence qui lui manquait pour se libérer définitivement. » Même s’il n’a réussi que deux passes décisives cette saison, l’international portugais possède un pied gauche de grande qualité et dispose d’une belle qualité technique, comme le rappelle l’ex-international, Ricardo Carvalho. « Certains ne sont pas toujours à l’aise balle au pied. Mais, chez lui, on a l’impression que c’est inné, que la balle est une alliée et que tout ce qu’il fait avec est naturel. » Assez discret et réservé au sein de l’effectif du PSG, Nuno Mendes possède un mental d’acier à seulement 19 ans. Il a notamment pris le dessus dans son duel avec Juan Bernat pour devenir un titulaire indiscutable dans le couloir gauche de la défense parisienne.

Le quotidien francilien revient également sur cette rencontre entre le PSG et l’ASSE ce samedi soir (21h sur Canal Plus Décalé) à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1. La dernière rencontre afin de parfaire les automatismes de la MNM (Messi, Neymar, Mbappé) avant le match retour face au Real Madrid, le 9 mars prochain. En effet, l’international français sera suspendu dans une semaine contre l’OGC Nice (5 mars). Et pour cette rencontre au Parc des Princes, l’attaquant de 23 ans peut encore rentrer un peu plus dans l’histoire des Rouge & Bleu. En cas de doublé, Kylian Mbappé aura l’occasion de rejoindre « Zlatan Ibrahimovic et ses 156 buts à la deuxième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire du club. » De leur côté, Neymar Jr et Leo Messi voudront retrouver de la confiance après leurs échecs sur penalties. Avec trois absences au milieu de terrain – Marco Verratti (suspendu), Leandro Paredes (blessé) et Ander Herrera (blessé) – « Danilo Pereira pourra confirme sa progression et Wijnaldum tenter une fois encore de justifier sa venue », conclut LP.

XI probable du PSG (Le Parisien) : Navas (ou Donnarumma) – Hakimi, Marquinhos (c), Kimpembe, Mendes – Wijnaldum, Danilo, Gueye – Messi, Mbappé, Neymar

Dans son édition du jour, L’Equipe se concentre sur Kylian Mbappé, qui disputera son dernier match avant le huitième de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid (9 mars). En effet, le champion du Monde 2018 sera suspendu face à l’OGC Nice (5 mars) en raison de trois cartons jaunes reçus en 10 matches. « Onze jours de coupure vraiment bénéfiques ou risqués ? », se demande le quotidien sportif. Avec ce repos forcé, l’international français pourrait éviter une blessure de dernière minute juste avant la rencontre face aux Madrilènes. De son côté, Mauricio Pochettino se montrait plutôt rassurant à ce sujet en conférence de presse : « C’est un joueur qui joue de manière régulière, ce ne sera pas un problème. À l’inverse, il va arriver avec une fraîcheur qui va lui permettre de faire un grand match. »

Ce potentiel bénéfice est également dû à une grande connaissance de son propre corps. « Mbappé mesure avec précision son degré de fatigue. Fin novembre, c’est lui qui, usé par des mois intenses, avait demandé à souffler. Son entraîneur avait attendu le match à Lens (1-1) pour le placer sur le banc. Un repos qui avait lancé la période de renouveau du Parisien. »

Le quotidien sportif se penche également sur le milieu de terrain du PSG pour cette rencontre face à l’AS Saint-Etienne. Avec les blessures d’Ander Herrera et Leandro Paredes et la suspension de Marco Verratti, Mauricio Pochettino va relancer quelques joueurs dans son entrejeu. Si Danilo Pereira apparaît comme un élément essentiel ces dernières semaines, qui l’accompagnera au milieu ? Alors qu’Idrissa Gueye est pressenti pour débuter cette rencontre, « le staff pourrait être tenté de relancer Georginio Wijnaldum. » Une nouvelle fois décevant face au FC Nantes le week-end dernier, le Néerlandais de 31 ans « va devoir retrouver des sensations assez rapidement. » Une autre solution existe dans ce milieu à trois, Julian Draxler, conclut L’Equipe.