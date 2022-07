Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 5 juillet 2022. Retour sur la journée mouvementée du lundi, Galtier a signé son contrat de deux ans, la reprise de l’entraînement des Parisiens, Gianluca Scamacca prochaine recrue du PSG et l’opération dégraissage débute.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une aux officialisations des deux nouveaux entraîneurs au PSG et à l’Olympique de Marseille : Christophe Galtier et Igor Tudor. Mais dans ses pages intérieures, le quotidien sportif revient essentiellement sur la rentrée des joueurs parisiens. Une reprise dans le calme avec la présence de cinq photographes, six journalistes et à peine plus de supporters qui attendaient à l’entrée du centre d’entraînement. Pour cette rentrée des classes (sans les internationaux qui reviendront le 11 juillet), certains joueurs expérimentés étaient présents à l’image de Sergio Ramos, Juan Bernat, Georginio Wijnaldum, Marco Verratti, Julian Draxler ou encore Mauro Icardi. Pour cette journée de reprise, des tests physiques et médicaux étaient au programme. De son côté, Christophe Galtier n’était pas présent à la reprise de l’entraînement, mais le technicien de 55 ans a été aperçu à la Factory ce lundi en fin d’après-midi et a signé son contrat de deux ans avec le PSG. Il succèdera ainsi à Mauricio Pochettino sur le banc des Rouge & Bleu.

Une conférence de presse ce mardi à 14 heures est programmée dans l’auditorium du Parc des Princes très certainement pour présenter le nouvel entraîneur parisien, qui dirigera quelques heures plus tard (16h30) son premier entrainement collectif. « L’arrivée de l’ex-entraîneur de Nice sonne à la fois comme le signal d’un changement de cap dans la politique sportive du club et celui que les pouvoirs sportifs sont désormais concentrés entre les mains de Luis Campos. » En effet, les deux hommes vont travailler en collaboration, après avoir déjà eu une expérience commune à Lille (2017-2020). Ils ont déjà planché sur les besoins nécessaires pour améliorer l’effectif. Adepte du 4-4-2 à Lille et Nice, Christophe Galtier pourrait opter pour un changement de système dans la capitale avec le passage à une défense à trois, « même si, sur les phases de repli, l’idée d’une solution hybride, avec retour à quatre derrière, n’est pas écartée », précise L’E. Si sa gestion des stars sera scrutée de près, le coach français sera surtout jugé sur « son approche des grands rendez-vous. »

Le quotidien sportif rapporte que le PSG entend profiter de cette intersaison pour faire le tri dans son effectif. Et la reprise en deux temps – les jeunes et non-internationaux cette semaine et les internationaux lundi prochain – « donne un avant-goût de cette intersaison qui s’annonce animée. » Depuis plusieurs semaines, le board parisien réfléchit aux contours de l’effectif pour la saison à venir. Ainsi, « dix à quinze d’éléments, en comptant les retours de prêt, ne sont pas jugés indispensables. », assure L’Equipe. Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Mauro Icardi, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Abdou Diallo, Julian Draxler, Rafinha, Idrissa Gueye figurent dans cette liste des transferts. Concernant Sergio Rico, son avenir dépendra de Keylor Navas. Afin de poursuivre leur recrutement, les dirigeants du PSG doivent trouver de la place dans leur effectif.

Cependant, comme trop souvent lors des derniers mercato, le salaire élevé de certains joueurs représente un frein pour les clubs. « Pour le moment, les dirigeants se montrent exigeants avec Diallo ou Paredes (2024), qui ont de sérieuses touches en Serie A mais pour lesquels les indemnités demandées sont imposantes. » Même s’il privilégie les ventes pour ses indésirables, le PSG pourrait être résolu à prêter ses joueurs en prenant parfois en charge une partie du salaire. Une méthode pensée par Monza (promu en Serie A) afin d’obtenir en prêt Mauro Icardi. Reste désormais à convaincre les joueurs de sortir de leur confort dans la capitale française. Ainsi, au lieu de la création d’un loft, les Rouge & Bleu réfléchissent plutôt à « mettre en place deux groupes d’entraînement, une fois l’effectif au complet. Une organisation permise par la réglementation sous certaines conditions mais qui, dans ces proportions, serait inédite. » Un message clair pour les indésirables à quelque mois de la Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre au 18 décembre).

De son côté, Le Parisien revient sur la journée active du PSG ce lundi lors de la reprise de l’entraînement. En effet un groupe de joueurs et certains Titis, dont El Chadaille Bitshiabu et Warren Zaïre-Emery, étaient présents hier afin d’effectuer les tests physiques et médicaux. « D’autres membres issus du centre de formation (Édouard Michut, Lucas Lavallée, Thierno Baldé, Kenny Nagera) ne sont attendus que mercredi pour leur rentrée » et vont rencontrer Luis Campos afin d’échanger et de mettre au clair leur avenir. Mais il y avait également du mouvement à la Factory ce lundi. En effet, Alexandre Letellier était de passage et a signé sa prolongation de contrat de deux saisons (juin 2024), tout comme Colin Dagba (lié jusqu’en 2025) qui va ensuite filer en prêt du côté du RC Strasbourg. À cela s’ajoutent la signature d’Ayman Kari et la présence dans la matinée de Marie-Antoinette Katoto pour réaliser les photos annonçant sa prolongation de contrat jusqu’en juin 2025. À noter que Bernard Mendy et Angelo Castellazzi étaient également présents à la Factory. L’ancien Parisien fait partie des candidats pour occuper le rôle d’entraîneur chez les Féminines du PSG.

Mais cette journée a surtout été marquée par la présence de Christophe Galtier au siège social du club. Dans un premier temps, le futur coach parisien a rejoint la capitale ce lundi matin et a rencontré Luis Campos dans un hôtel parisien « afin d’échanger sur les détails de la présaison et les contours de l’effectif. » Ils ont notamment discuté du cas Gianluca Scamacca, qui sera la prochaine recrue du PSG selon Le Parisien. En effet, un accord aurait été trouvé avec Sassuolo pour un transfert à 50M€. L’ex-entraîneur niçois s’est ensuite rendu à la Factory afin d’y signer son contrat de deux ans. « Thierry Oleksiak, Joao Sacramento, Olivier Gagne et Pedro Gomez, respectivement futurs premier adjoint, adjoint, coordinateur sportif et préparateur physique » étaient aussi présents, précise le quotidien francilien. Concernant l’officialisation de Christophe Galtier, elle doit intervenir mardi dans la matinée avant une conférence de presse prévue à 14 heures au Parc des Princes.